Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ve ITAB&HMY, yerel zincirlerin dijitalleşme ve müşteri deneyimini güçlendirecek iş birliği için bir araya geldi; Ömer Düzgün, “Yerel zincirler stratejide de öncü olacak” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, yönetim kurulu üyeleri ve PERDER bölge başkanları, perakende teknolojileri devi ITAB&HMY’nin ev sahipliğinde düzenlenen yemekte buluştu.

Teknogon’un katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, yerel zincirler ile küresel perakende çözümleri arasında önemli bir diyalog platformu oluşturdu.

Samimi bir ortamda geçen buluşmada, dijitalleşme, mağaza ekipmanları, müşteri deneyimi, verimlilik ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı.

“YEREL ZİNCİRLER STRATEJİDE ÖNCÜ OLACAK”

TPF Başkanı Ömer Düzgün, yerel perakendenin artık sadece rekabet gücüyle değil, stratejik vizyonuyla da öne çıktığını vurgulaken, “Sektörümüz geleneksel yöntemlerle ilerleyemez. Teknoloji ve müşteri deneyimini merkeze alan bir dönüşüm şart. TPF olarak üyelerimizin bu değişime öncülük etmesini hedefliyoruz. ITAB&HMY gibi küresel ortaklarla kurduğumuz bağlar, vizyon alışverişi ve yarının rekabet ortamına hazırlık açısından kritik. Yerli zincirlerimizin küresel arenada güçlenmesi için iş birliklerine açığız.” dedi.

“YEREL ZİNCİRLERE KÜRESEL ÇÖZÜMLER”

ITAB&HMY Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zafer Kurtoğlu, TPF ile iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Yerel zincirlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizi daha etkili hale getirmek için bu buluşmalar çok değerli. Karşılıklı güvenle bir yol haritası oluşturduk. Perakendenin dijitalleşmesi ve yeni nesil mağaza tasarımlarında TPF ile birlikte ilerleyeceğiz” dedi.

60 Yıllık Tecrübe, Küresel Güç1960’lardan beri Türkiye’de mağaza ekipmanları sunan Teknogon, 2000’de Fransız HMY Grubu ile birleşerek uluslararası pazara açıldı.

İsveç merkezli ITAB Grubu’nun HMY’yi satın almasıyla küresel bir lider haline gelen şirket, 24 üretim tesisi ve 1,2 milyar Euro’yu aşan işlem hacmiyle yerel zincirlere dünya standartlarında çözümler sunuyor.

Etkinlikte, ITAB-HMY Yurtiçi Satış Müdürü Uğur Zeren ve İş Geliştirme Yöneticisi Ayşe Alacaoğlu Demirbaş da yer alarak, TPF üyeleriyle dijital dönüşüm ve teşhir sistemleri üzerine görüşmeler yaptı.