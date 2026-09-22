İzmit Belediyesi tarafından Emirhan'da 4,5 dekarlık alanda kurulan aronya bahçesinde bu yıl 5. hasat gerçekleştirildi. Aronya, yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 6 yıl önce hayata geçirdiği aronya bahçesinde 5. hasat heyecanı yaşandı. Emirhan'da deneme ve adaptasyon amacıyla kurulan 4,5 dekarlık bahçede yetiştirilen aronya, yıllar içerisinde bölge iklimine uyum sağlayarak İzmit'in tarımsal ürün çeşitliliğinde kendine yer edindi.

Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak anılan aronya, hasadın ardından farklı etkinliklerle vatandaşlarla buluşturuldu. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen festival ve mahalle şenliklerinde taze olarak ikram edilen aronya, aronyalı dondurma ile de farklı bir lezzet olarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

GÜLÜMSE KAFELERDE SATIŞTA

Hasat edilen taze aronyaların daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla ürünler, İzmit Belediyesi bünyesindeki Gülümse Kafelerde de satışa sunuldu. Böylece kentte alternatif tarımsal üretimin desteklenmesiyle elde edilen ürün, doğrudan vatandaşların tüketimine ulaştırılmış oldu. İzmit Belediyesi, yerel üretimi destekleyen çalışmalarıyla kentte tarımsal çeşitliliğin artırılmasına katkı sunarken, üreticiyi ve vatandaşları buluşturan projelerini sürdürmeye devam ediyor.