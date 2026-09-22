Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında gerçekleşen anlaşmanın Türkiye'nin nükleer enerji vizyonuna katkı sağlayacağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında Türkevi'nde düzenlenen törende, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında imzalanan Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve 4. Nesil Reaktörlere yönelik Hibe Anlaşmasına katıldı.

Bayraktar, anlaşma sayesinde yeni nesil nükleer teknolojilerin Türkiye açısından teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarıyla kapsamlı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

'ENERJİ SEPETİMİZİ ÇEŞİTLENDİRMEKTE KARARLIYIZ'

Bakan Bayraktar, 2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsızlık hedefleri doğrultusunda enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Büyük ölçekli nükleer santrallerin yanı sıra, Türkiye'nin ihtiyaçlarına en uygun alternatiflerin de titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Bayraktar, güçlü ve modern bir enerji altyapısı kurma kararlılığını vurguladı.

İmzalanan hibe anlaşmasının, Türkiye'nin nükleer enerji alanında yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Anlaşma ile SMR ve 4. nesil reaktörlerin Türkiye'de uygulanabilirliğine ilişkin teknik değerlendirmelerin hız kazanacağı kaydedildi.