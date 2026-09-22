Türkiye'nin su ürünleri alanındaki tek ihtisas fuarı Future Fish Eurasia - Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı, 24-26 Eylül 2026 tarihlerinde İzmir Gaziemir Fuar Alanı'nda sektör profesyonellerini buluşturacak.

İZMİR (İGFA) - Bu yıl 12'nci kez düzenlenecek fuarda Çin, Singapur, Danimarka, Belçika, Amerika, İspanya, Almanya, Hollanda, Norveç, Libya, İsviçre ve Güney Afrika'nın bulunduğu 26 ülkeden 165 firma/marka en yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Norveç ve Libya ülke pavyonları çatısı altında çoklu firma katılımı ile fuarda temsil edilecekler.

Türkiye'de ihracatın yıldız sektörlerinden olan su ürünleri sektöründe taze, dondurulmuş ve işlenmiş su ürünlerinden akuakültür ve balıkçılık teknolojilerine, işleme makinelerinden yem ve katkı maddelerine kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek fuar, AquaFeed Eurasia Uluslararası Yem Konferansı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek.

KIZILTAN: '2026 YILI SONUNDA 2,3 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLİYORUZ'

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türk su ürünleri sektörünün üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve ihracatçı yapısıyla dünya pazarlarında güçlü bir konuma ulaştığını, Future Fish Eurasia - Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı'nın sektörün gelişimine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Su ürünleri sektörünün 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde 1,5 milyar dolarlık ihracata ulaştığı bilgisini veren Kızıltan; 'Su ürünleri sektörümüz ihracatta istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Yeni pazarlara ulaşmak, mevcut pazarlardaki payımızı artırmak ve katma değerli ürün ihracatımızı geliştirmek önceliklerimiz arasında. Yıl sonunda 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Future Fish Eurasia gibi uluslararası organizasyonları da üreticilerimizi, ihracatçılarımızı ve dünyanın farklı ülkelerinden sektör profesyonellerini bir araya getirmesi açısından son derece önemsiyoruz' şeklinde konuştu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir ise Ege Bölgesinin Türkiye su ürünleri sektörünün en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti.