ORC Araştırma’nın Ağustos 2025 anketine göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yüzde 9,7’lik destek oranıyla Türkiye’nin en beğenilen genç siyasetçisi oldu. CHP, AK Parti ve İYİ Parti’den genç isimler de listede yer aldı.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - ORC Araştırma, 21-24 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde 2 bin 750 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketle, ülkenin yükselen genç siyasetçilerini belirledi. Anket sonuçlarına göre, MHP’li Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yüzde 9,7’lik destek oranıyla listenin zirvesinde yer aldı.

Genç seçmenlerin yoğun ilgisi, Yazıcıoğlu’nu Türkiye’nin en dikkat çeken genç siyasetçisi konumuna taşıdı.

GENÇ SEÇMENLERİN TERCİHİ: YAZICIOĞLU

Siyaset uzmanları, Yazıcıoğlu’nun özellikle gençler arasında popüler olmasının, onun yerel yönetimdeki başarılı projeleri ve dinamik yaklaşımından kaynaklandığını belirtiyor. Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde güçlü bir destek bulan Yazıcıoğlu’nun yükselişi, partilerin genç seçmen odaklı stratejilerini yeniden şekillendirebileceği yorumlarına yol açtı.

Ankette CHP’den Osman Killik (yüzde 9,4), Hüseyin Can Güner (yüzde 8,3), Sevgi Kılıç (yüzde 6,4) ve Eren Ali Bingöl (yüzde 5,9) öne çıkan isimler oldu.

AK Parti’den ise Rümeysa Kadak (yüzde 9,1), Eyyüp Kadir İnan (yüzde 6,5) ve Zehranur Aydemir (yüzde 5,2) dikkat çekti.

Bu sonuçlar, her iki partinin genç kadrolarının siyasette giderek daha fazla rol oynadığını gösteriyor.

DİĞER PARTİLERDEN DİKKAT ÇEKENLER

A Parti’den Enes Malik Saran yüzde 8,6, İYİ Parti’den Cenk Özatıcı ise yüzde 7,9 destek oranıyla listede yer aldı. Analistler, bu isimlerin yükselişinin, genç ve dinamik siyasetçilerin Türkiye siyasetinde etkili bir konuma geldiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

ORC Araştırma’nın verileri, Türkiye’de genç siyasetçilerin giderek daha fazla ön plana çıktığını ve özellikle genç seçmenlerin siyasi tercihlerde belirleyici olabileceğini gösteriyor.