Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki AT802 tipi yangın söndürme uçağından biri, Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'na giderken telsiz irtibatı kayboldu. Görevli pilot ve uçağa ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağı, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde planlanan bakım faaliyetleri için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24'te Çanakkale'den havalandı.

Meteorolojik şartlar dolayısıyla uçaklar, geceyi Hırvatistan'ın Rejika Havalimanı'nda geçirdi. 13 Kasım Perşembe günü TSİ 17:38'de Zagreb Havalimanı'na doğru kalkış yapan uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekrar Rejika Havalimanı'na dönüş yapmak zorunda kaldı.

Dönüş esnasında bir uçak güvenli bir şekilde Rejika Havalimanı'na inerken, diğer uçakla TSİ 18:25'te telsiz irtibatı kesildi. Görevli pilot ve uçağa ulaşmak amacıyla Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

