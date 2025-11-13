Gürcistan sınırlarında düşen askeri uçakta şehit olan 20 asker, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde anıldı. Başkan Mustafa Bozbey, şehit ailelerine ve Türk Milletine sabır diledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumu, Başkan Mustafa Bozbey'in başkanlığında gerçekleştirildi. Oturum öncesinde BUSKİ Genel Kurulu'nun birinci ve ikinci oturumları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen BUSKİ Genel Kurulu'nda, 2026 yılı performans esaslı program bütçesi, 2026 yılı performans programı ve 2026 yılı yatırım programı ile ilgili raporun üçüncü oturumda görüşülmesi kabul edildi.

Plan Bütçe Komisyonu'nun Su-Atık Su Tarifeleri ve Kademelerinin güncellemesi raporu ise ikinci oturumda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.



ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Meclis oturumunda, Gürcistan sınırlarında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakta şehit olan 20 asker için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Başkan Mustafa Bozbey, vatan evlatlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade etti. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek mekanlarının cennet olmasını dileyen Başkan Mustafa Bozbey, ailelerine ve Türk Milletine sabırlar diledi.

Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nun BURFAŞ sosyal tesislerinde geçerli olmak üzere engelli, gazi, emekli vatandaşlar ve şehit ailelerine (1. Derece) yüzde 10 indirim uygulanmasına yönelik raporu oy birliğiyle kabul edildi.





'BURSA'YI GELECEĞE HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ'

Başkan Mustafa Bozbey, göreve geldiklerinde kendilerine anlatılan BUSKİ'ye göre suya yüzde 25 indirim yaptıklarını ancak tablonun anlatıldığı gibi olmadığını daha sonra anladıklarını söyledi.

Her konuyu Bursalılarla paylaştıklarını ve paylaşmak zorunda olduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Evet gönül ister ki Bursa, su fakiri iller arasına girmesin. Dünyada iklim krizleri yaşanmasın. Bursa sade ve sadece şu anda Çınarcık Barajı'na mahkum kalmasın. Her yerden su fışkırsın. Her eve bedava verelim. Keşke bunu yapabilsek. Ancak 20-25 yıldır bilim insanları iklim krizi hakkında uyarıyor. Bir taraftan çevreyi ve doğayı korumak, diğer taraftan bilim insanlarına kulak verip Bursa'yı geleceğe hazırlamak zorundayız. Bize iletilen BUSKİ gelirleriyle oluşan düşüncemiz sonucunda yüzde 25 su indirimi yapıldı. İşin içine girdiğimiz zaman hiç de öyle olmadığını öğrendik. 'Doğru yapmamışız' dedik' diye konuştu.





'NİSAN SONU GİBİ ARITMA TESİSİMİZ BİTECEK'

Çınarcık Barajı'ndaki arıtma tesisinde çalışmaların göreve geldiklerinde yüzde 5 seviyesinde olduğunu, hatta alanın da özel bir şirkete ait olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Arıtma tesisinin yeri, Temmuz 2024'te protokolle bize devredildi. İhalesi Kasım 2023'te yapılmış, esas işi kontrol edecek olan ve işin yürütülmesini sağlayacak olan firmanın ihalesi Nisan 2024'te gerçekleşti. Sonrasında hızlandırdık. Bizim ricamızla ve ödeme takviminde önceleyerek hattın tamamlanmasını istedik. Şu anda 100 bin metreküpe yakın Çınarcık Barajı'ndan su alıyoruz. Bunu yapmasaydık daha kötüydü. Bilim insanlarının 'Yaz ayları daha kurak geçecek' söylemleri üzerine bypass hattını yaptık. Bunu yapmasaydık Bursa susuzluk çekmeye devam edecekti. Aslında projede bypass hattı yok. Ürettiğimiz bir projeydi. İnşallah Nisan sonu gibi arıtma tesisimiz bitecek. O zaman nefes alacağız' dedi.



'YATIRIMLARIN SÜRMESİ LAZIM'

İklim krizine dikkat çeken Bozbey, barajlardaki doluluk oranlarının sıfıra indiğini hatırlatarak, suyun tasarruflu kullanılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

BUSKİ'nin mali yapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bozbey, 'Son 4 aydır Büyükşehir Belediyesi'nden BUSKİ'ye her ay 150-200 milyon lira para aktarıyoruz. Yatırımların sürmesi lazım. Bunun için bütçeye ve gelirlere ihtiyaç var. İnşallah her bir kuruş Bursamıza hizmet olarak dönecektir. Hayırlı olsun' diye konuştu.