Merkez Bankası'nın Mart ayı verilerine göre Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 360,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı varlıklar 395 milyar dolara gerilerken, yükümlülükler 755,8 milyar dolara yükseldi. Rezervler ise 150,8 milyar dolara indi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mart ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, mart ayı itibarıyla eksi 360,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Verilere göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 azalarak 395 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri yüzde 1,4 artışla 755,8 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken düşüş yaşandı. Rezerv varlıklar, bir önceki çeyreğe göre 33,2 milyar dolar azalarak 150,8 milyar dolar seviyesine indi.

Varlık kalemleri incelendiğinde; doğrudan yatırımlar yüzde 3,8 artışla 78 milyar dolara, portföy yatırımları yüzde 51,9 yükselişle 10,2 milyar dolara çıktı. Diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 6,1 artarak 156 milyar dolar oldu. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları da yüzde 19,9 artış göstererek 52,7 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan, yurt dışı yerleşiklerin sahip olduğu yurt içi yatırım fonu paylarından kaynaklanan yükümlülüklerin istatistiklere dahil edilmesine devam edildi. Buna göre, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla yurt dışı yerleşiklerin sahipliğindeki yatırım fonu büyüklüğü 4,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları alt kalemlerinden genel yönetimin devlet iç borçlanma senedi (DİBS) yükümlülükleri ise yüzde 20,1 azalışla 14,6 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler tarafında ise doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 5,2 artarak 212,7 milyar dolara yükseldi. Portföy yatırımları yüzde 0,1 azalışla 142,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 0,1 düşüşle 400,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayı verileri, Türkiye'nin dış varlıklarında gerileme yaşanırken yükümlülük tarafındaki artışın sürdüğünü ortaya koydu. Özellikle rezervlerdeki düşüş ve net yatırım pozisyonundaki açığın yüksek seviyesi dikkat çekti.