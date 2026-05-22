Türkiye'nin öncü otomotiv şirketi Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarıyla ödüllendirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, MESS'in bu yıl 10'uncusunu düzenlediği İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri' töreninde ödülleri topladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Tofaş, 'Rutin Dışı Görevlerde Davranışla Fark Yaratan Sonuçlar' ve 'Pres Altında Güvenli Çalışma' projeleriyle ödüle layık görülürken, ayrıca yarışmanın 10'uncu yılına özel verilen '10. Yıl Özel Ödülü'nü alan 6 firmadan biri oldu.

'10. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ' TOFAŞ'IN OLDU

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) düzenlediği organizasyonda verilen '10. Yıl Özel Ödülü'; yarışmaya uzun yıllardır sağlanan katkılar, başvuru ve ödül başarıları, komisyon çalışmalarına katılım ve iş güvenliği alanındaki araştırmalara verilen destek kriterleri doğrultusunda değerlendirildi.

Tofaş İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Orçun Sarıca, ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada iş sağlığı ve güvenliğini şirket kültürünün temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Sarıca, 'Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı vizyonumuz doğrultusunda; teknolojiyi, çalışan katılımını ve davranış odaklı yaklaşımları bir araya getirerek güvenli çalışma kültürünü sürekli geliştiriyoruz. '10. Yıl Özel Ödülü'ne layık görülmek bizim için ayrıca anlamlı' dedi.

İŞ KAZALARINDA YÜZDE 90 İYİLEŞME SAĞLANDI

Ödül alan projelerden 'Rutin Dışı Görevlerde Davranışla Fark Yaratan Sonuçlar' kapsamında şirket, son beş yıllık iş kazası analizlerinden hareketle kapsamlı bir dönüşüm programı uyguladı.

Eğitimler, risk deneyim merkezleri, sanal gerçeklik (VR) uygulamaları ve davranış odaklı saha çalışmaları sayesinde rutin dışı işlerden kaynaklanan kaza frekansında yüzde 90 oranında iyileşme sağlandığı belirtildi.

Tofaş'ın ödül alan bir diğer projesi olan 'Pres Altında Güvenli Çalışma' uygulaması kapsamında ise çalışanların pres altına güvenli girişini sağlayan üç aşamalı akıllı emniyet sistemi geliştirildi. Görsel uyarı, sesli ikaz ve otomatik bilgilendirme adımlarından oluşan sistem sayesinde emniyet takozu kullanılmadan pres altına girişlerin önüne geçildiği ve güvenli çalışma kültürünün güçlendirildiği ifade edildi.