Trakya'da geleneksel tarım ürünlerinin taban fiyat tartışmaları ve alternatif arayışları sürerken, İpsala ilçesi tarım teknolojilerinde çağ atlatacak dev bir uluslararası yatırıma ev sahipliği yaptı.4,5 milyon avroluk yatırımla İpsala'da 150 bin yaban mersini fidanı toprakla buluşacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DCT Trading'in bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım A.Ş., İpsala'da Avrupa'nın en gelişmiş üretim tesislerinden biri olacak yüksek teknolojili yaban mersini üretim çiftliğini görkemli bir törenle tanıttı.

4,5 milyon avro bütçeli proje kapsamında 265 dönümlük alana 150 bin fidan dikileceğini açıklayan yetkililer, yatırımın bölgede özellikle kadın istihdamına ve ihracat odaklı tarım ekosistemine devasa bir katkı sunacağını vurguladı.

Bluefarm Tarım Yaban Mersini Üretim Çiftliği tanıtım lansmanına Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, Levent Sadık Ahmet, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, siyasi parti temsilcileri kurum amirleri de katılarak projeye tam destek verdi.

SAKSILARDA YAPAY ZEKALI VE DİJİTAL ÜRETİM DÖNEMİ

Yaklaşık 265 dönümlük devasa bir alanda fazlar halinde hayata geçirilecek olan tesis, ezber bozan üretim teknikleriyle dikkat çekerken, programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne ve İpsala'nın geleneksel tarımda Türkiye'nin en başarılı bölgelerinden biri olduğunu hatırlattı.

YUNANİSTAN'DAKİ DEV TECRÜBE İPSALA'YA TAŞINDI

DCT Trading ve Bluefarm Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet ise şirketi sadece bir üretici olarak değil, 'tarımda dönüşüm lideri' olarak konumlandırdıklarını ifade etti. Yunanistan'da yıllara dayanan yaban mersini üretimi, paketlemesi ve lojistiği alanındaki tecrübelerini (Bluefarm IKE ve YAKA IKE) İpsala'ya entegre ettiklerini belirten Ahmet, 'İpsala'da Avrupa pazarında talebi en yüksek olan 'premium' kalite yaban mersini üretimine odaklanacağız. Yunanistan'da başarıyla yürüttüğümüz sözleşmeli ve anlaşmalı tarım modelini burada da hayata geçiriyoruz. Bölgede yaban mersini üretmek isteyen tüm yerel çiftçilerimize; fide ve malzeme tedariki, teknik danışmanlık, sulama-reçete protokolleri ile lojistik ve satış desteği gibi uçtan uca çözümler sunacağız' diye konuştu.

Türkiye İş Bankası iştiraki Maxis Girişim Sermayesi Karma Strateji Fonu ortaklığıyla kurulan projede finansal gücün önemine değinen Maxis Genel Müdürü Özgür Temel ise bu yatırımın fonlarının ilk göz ağrısı olduğunu belirtti.