Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflerin denetim sürecine girmeden önce vergisel risklerini görebilmelerini sağlayacak yeni bir sistemin devreye alınacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi uyumunu artırmaya yönelik yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Şimşek, mükelleflerin denetim sürecine girmeden önce vergisel risklerini önceden görebilecekleri bir sistemin devreye alınacağını açıkladı.

Yeni uygulamanın denetim öncesi farkındalık ve bilinçlenmeyi esas aldığını belirten Bakan Şimşek, sistem sayesinde mükelleflerin olası risk alanlarını önceden tespit ederek gerekli düzeltmeleri yapabilmelerinin hedeflendiğini ifade etti.

Vergi idaresinin daha hızlı, erişilebilir ve rehberlik odaklı bir yapıya kavuşacağını vurgulayan Şimşek, uygulamanın gönüllü uyumu artıracağını ve vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Bakan Şimşek, vergi sisteminde gönüllü uyumu güçlendirecek ve mükelleflerin yükümlülüklerini daha kolay yerine getirmesine yardımcı olacak adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Mükelleflerimizin, denetim sürecine girmeden önce vergisel risklerini görebilecekleri bir sistemi devreye alıyoruz.



Denetim öncesi bilinçlenmeyi esas alan bu yaklaşımla, daha hızlı, erişilebilir ve rehberlik odaklı bir yapıyı hayata geçiriyoruz.



Vergi yükümlülüklerinin: https://t.co/r2mXhRWr5G — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 7, 2026