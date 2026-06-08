OİB verilerine göre otomotiv ihracatı Mayıs ayında yüzde 17 azalarak 3,26 milyar dolar oldu. Yılın ilk beş ayında ise ihracat yüzde 2,6 artışla 17 milyar dolara ulaştı. Almanya liderliğini korurken, Fransa pazarı yüzde 18 büyüme gösterdi.

BURSA (İGFA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 azalışla 3 milyar 264 milyon dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, sektörel liderliğin sürdüğüne dikkat çekerek 'Mayıs ayında işgünü sayısının geçen yıla göre az olması ihracatımıza olumsuz yansıdı. İlk 10 pazarın 9'unda yaşanan düşüşlere karşı Fransa pazarındaki yüzde 18'lik büyüme ve ABD ile Norveç gibi stratejik pazarlardaki ürün bazlı yüksek oranlı artışlarımız önem taşıyor' dedi.

Mayıs'ta en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 14 azalış ile 1 milyar 215 milyon dolar olarak gerçekleşti ve otomotiv ihracatında en büyük payı almaya devam etti. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 23 azalarak 1 milyar 13 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 27 düşüşle 543 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 2,5 düşüşle 269 milyon dolar oldu. Buna karşılık Çekiciler ihracatı yüzde 13 artışla 168 milyon dolara yükseldi.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 11 azaldı. Önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 13, ABD'ye yüzde 18, Romanya'ya yüzde 28, Polonya'ya yüzde 19, İspanya'ya yüzde 14, Belçika'ya yüzde 17 ihracat düşüşü yaşandı.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 48 artış gösterdi. Önemli pazarlardan İsveç'e yüzde 122, Yunanistan'a yüzde 42 ihracat artışı yaşanırken; İspanya'ya yüzde 27, İtalya'ya yüzde 38, Almanya'ya yüzde 36, Slovenya'ya yüzde 33, Birleşik Krallık'a yüzde 57, Polonya'ya yüzde 41, Belçika'ya yüzde 43 ihracat düşüşü görüldü.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Fransa'ya yüzde 40 ihracat artışı yaşanırken; Birleşik Krallık'a yüzde 59, Almanya'ya yüzde 29, İspanya'ya yüzde 31, İtalya'ya yüzde 14, Slovenya'ya yüzde 30, Belçika'ya yüzde 35 ihracat düşüşü kaydedildi.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ABD'ye yüzde 582, İtalya'ya yüzde 129, Romanya'ya yüzde 56 ihracat artışı yaşanırken; Fransa'ya yüzde 28, Birleşik Krallık'a yüzde 55 düşüş oldu. Çekicilerde ise Norveç'e yüzde 257, Almanya'ya yüzde 50, Slovenya'ya yüzde 42 ihracat artışı sağlandı.

ALMANYA LİDERLİĞİNİ KORUDU, FRANSA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Mayıs ayında otomotiv sektörü ihracatında yer alan ilk 10 ülkeden Fransa dışındaki 9'unda düşüş kaydedildi. Almanya, 526 milyon dolarlık ihracat rakamı ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürürken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 16 azaldı. Fransa, 452 milyon dolarlık ihracat ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artış gösterdi.

Üçüncü büyük pazar İtalya'ya yönelik ihracat ise yüzde 8 azalışla 294 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında diğer önemli pazarlardan Hollanda'ya yüzde 15, İsveç'e yüzde 33, Mısır'a yüzde 37 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık Birleşik Krallık'a yüzde 49, İspanya'ya yüzde 27, Slovenya'ya yüzde 26, Belçika'ya yüzde 33, Polonya'ya yüzde 27, Romanya'ya yüzde 29 ihracat düşüşü gerçekleşti.