Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı'nda enerji verimliliğinin Türkiye'nin enerji politikalarının merkezinde yer aldığını belirterek, 2030 hedefleri doğrultusunda 20 milyar doların üzerinde yatırım planlandığını açıkladı.

ANTALYA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı'nda farklı ülkelerden üst düzey temsilcilerle bir araya geldi.

Toplantıda Türkiye'nin enerji verimliliği alanındaki hedeflerini paylaşan Bayraktar, enerji güvenliğini sağlarken çevrenin korunması ve ekonomik dayanıklılığın artırılmasının temel öncelikler arasında yer aldığını ifade etti. Küresel enerji dönüşümünün ancak güçlü uluslararası iş birliği, bilgi paylaşımı ve yenilikçi teknoloji ortaklıklarıyla başarıya ulaşabileceğini vurguladı.

Enerji verimliliğinin en temiz, en hızlı ve en düşük maliyetli enerji kaynağı olduğuna dikkat çeken Bayraktar, önlenen her ton atığın ve tasarruf edilen her kilovatsaat enerjinin daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladığını belirtti.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi kapsamında tüm sektörlerde 20 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirmeyi hedeflediğini kaydederek, enerji verimliliğini enerji politikalarının merkezinde tutmaya devam edeceklerini söyledi.