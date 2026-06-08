Ticaret Bakanlığı, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara sağlanan hazine destekli kredilerin toplam tutarının 2003-31 Mayıs 2026 döneminde 803 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bu süreçte 4,68 milyondan fazla esnaf finansman desteğinden yararlandı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na bağlı kredi ve kefalet kooperatifleri tarafından yürütülen hazine destekli finansman uygulaması kapsamında, esnaf ve sanatkârlara son 23 yılda toplam 803 milyar lira kredi desteği sağlandı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 2003 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında 4 milyon 681 bin 831 esnaf ve sanatkâr hazine destekli kredilerden faydalandı.

Veriler, son yıllarda kullandırılan kredi hacmindeki büyüklüğü de ortaya koydu. Buna göre 2023 yılında 441 bin 151 kredi kullandırımıyla 164 milyar lira, 2024 yılında 232 bin 192 kredi kullandırımıyla 114,8 milyar lira, 2025 yılında ise 257 bin 709 kredi kullandırımıyla 175,8 milyar lira finansman desteği sağlandı. 2026 yılının ilk beş ayında ise 83 bin 420 kredi kullandırımı karşılığında 63,1 milyar lira kredi desteği verildi.

Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikaları doğrultusunda esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle yürütülen hazine destekli kredi uygulamalarının, esnafın işletme sermayesini güçlendirmeyi, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı ve ekonomik hayata katkılarını desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştırmaya, kredi maliyetlerini hafifletmeye ve yeni yatırım imkanlarını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, 'Güçlü esnaf, güçlü ticaret; güçlü ticaret ise güçlü Türkiye demektir' mesajını yineledi.