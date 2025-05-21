Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 itibarıyla Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu’nun (UYP) -270,1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Varlıklar yüzde 3,1 artarken, yükümlülükler yüzde 2,1 azaldı.ANKARA (İGFA) - TCMB’nin yayımladığı Mart 2025 Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,1 artarak 377,9 milyar dolara yükseldi. Yükümlülükler ise yüzde 2,1 azalarak 648,0 milyar dolar oldu. Böylece net UYP, 25,2 milyar dolarlık iyileşmeyle -270,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Verilere göre;

Doğrudan yatırımlar: yüzde 3,0 artışla 73,3 milyar dolar.

Portföy yatırımları: yüzde 6,8 artışla 4,2 milyar dolar.

Diğer yatırımlar: yüzde 5,7 artışla 143,8 milyar dolar.

Rezerv varlıklar: yüzde 0,9 artışla 156,5 milyar dolar.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları: yüzde 13,6 artışla 44,8 milyar dolar.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE KARIŞIK SEYİR

Doğrudan yatırımlar: BIST 100’deki düşüş ve döviz kurlarındaki artış etkisiyle yüzde 9,2 azalarak 165,2 milyar dolar.

Portföy yatırımları: yüzde 3,6 azalarak 120,2 milyar dolar.

Diğer yatırımlar: yüzde 2,1 artarak 362,7 milyar dolar.

Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülükleri: yüzde 13,3 azalışla 30,1 milyar dolar.

TCMB verileri, Türkiye’nin net UYP açığının bir önceki çeyreğe göre daraldığını, varlık kalemlerindeki artışın bu iyileşmede etkili olduğunu gösteriyor.