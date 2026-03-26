Kocasinan Belediyesi, belediye hizmet binası, atölyeler ve tesisler gibi 35 noktanın ihtiyaç duyduğu elektriği karşılamak için Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmalarına başladı. Kayseri için dev projelere imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu proje ile kendi elektriğimizi kendimiz üretmenin yanı sıra belediyeye ve millî gelire büyük katkı sağlayacaklarını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Her defasında ''Kendi kendine yeten belediye' ve 'kendi kendine yeten bir şehir' olmalıyız' diyen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kendi kaynaklarıyla dünya genelinde stratejik olarak öne çıkan şehirler, gelecekte kendi kaderlerini yönetecek. Bu anlamda özelliğiyle ülkemizde sayılı Kayseri'de tek olan asfalt plenti ve agrega üretim merkezi gibi ülkemiz ve şehrimiz için yaptığımız projeler çok önemli ve değerlidir. Geleceğin şehirlerini inşa ederken çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve ekonomik çözümler üretmek zorundayız. Bu anlayışla hayata geçireceğimiz GES projemizle hem kendi enerjimizi üreterek belediyemizin giderlerini önemli ölçüde azaltacağız hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz, enerji maliyetlerinde sağlanacak tasarrufu doğrudan hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet olarak yansıtacağız. Özellikle bu yatırımımızla ülke ekonomisine katkı sunarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına destek olacağız. Marka ve model şehrimizi sadece bugünün değil, yarının da güçlü ve örnek şehirlerinden biri hâline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

'Kendi kendine yetebilen bir belediye' olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi'nde 5 megavat enerji için GES projesinin çalışmalarına başladıklarını belirterek, 'Hizmete sunduğumuz projelerle yerli ve millî üretime destek vererek ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle üretim gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkânı sunuyoruz. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. 2023 yılında ise hizmete sunduğumuz agrega üretim tesisiyle asfalt için gerekli olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimiz sayesinde Kocasinan'ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Asfalt plenti gibi agrega üretim tesisi ve diğer alanlarda 5 megavat enerji harcanıyor. Bu noktada enerji tesisi kuracağız. Özellikle yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda tasarruf mantığı vardır. Kurmuş olduğumuz asfalt plenti ve agrega üretim tesisiyle büyük tasarruf sağlıyoruz. Bu kapsamda toplam olarak 8 yılda 1 milyon 275 bin ton asfalt üreterek 675 milyon 250 bin TL tasarruf sağlarken, Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi ile 1 milyon 75 bin ton mıcır malzemesi üretimi gerçekleştirerek 83 milyon TL tasarruf elde ettik. Yeni sistemle ise kendi elektriğimizi kendimiz üretmenin yanı sıra belediyemize ve millî gelire büyük katkı sağlayacağız.' diye konuştu.