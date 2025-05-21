Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesindeki parasal sınırları artıran tebliğde değişiklik yaptı. Yeni sınırlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 16 Nisan 2022 tarihli ve 31811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 12. ve 15. fıkralarındaki parasal sınırları güncelledi.

Yeni düzenlemeye göre 28 bin TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda verilen hakem kararları kesin, 28 bin TL ve üzeri uyuşmazlıklarda hakem kararlarına Sigorta Tahkim Komisyonu’na itiraz edilebiliyor. 300 bin TL’nin üzeri uyuşmazlıklarda itiraz üzerine verilen kararlar temyize açık, 96 bin TL ve üzeri uyuşmazlıklarda hakem heyeti teşkili zorunlu.

Tebliğe göre parasal sınırlar, her yıl TÜİK’in Yİ-ÜFE değişim oranına göre artacak ve bin TL’nin küsuru dikkate alınmayacak.