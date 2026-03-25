ANKARA (İGFA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2025 yılına ilişkin 'İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu yayımladı. Raporda, Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik oranının Avrupa Birliği ortalamasının oldukça üzerinde olduğu vurgulandı.

Rapora göre, Avrupa Birliği ülkelerinde geniş tanımlı işsizlik ortalama yüzde 12,2 seviyesinde bulunurken, Türkiye'de bu oran yüzde 29,7 olarak hesaplandı. Böylece Türkiye'deki geniş tanımlı işsizlik, AB ortalamasının yaklaşık 2,4 katına ulaştı.

Kadınlarda işsizlik oranının daha yüksek olduğuna dikkat çekilen raporda, geniş tanımlı kadın işsizliğinin yüzde 39,1 seviyesine çıktığı belirtildi. Genç nüfusta ise geniş tanımlı işsizlik yüzde 38,3 olarak ölçülürken, genç kadınlarda bu oran yüzde 49,1'e kadar yükseldi.

Çalışabilir nüfusa ilişkin veriler de dikkat çekti. Türkiye'de 66,4 milyon çalışabilir yaştaki kişinin yalnızca 22,6 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer aldığı ifade edildi. Kadınlarda ise her 5 kişiden yalnızca 1'inin kayıtlı ve tam zamanlı işte çalışabildiği vurgulandı.

Raporda, işgücü piyasasındaki yapısal sorunlara dikkat çekilerek, özellikle kadınlar ve gençler açısından istihdam politikalarının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

