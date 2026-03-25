ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin net UYP'si Ocak ayında -345,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Ocak itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre yüzde 8,1 artarak 446,3 milyar dolar seviyesine ulaşırken, yurt dışı yükümlülükleri yüzde 7,3 yükselerek 791,5 milyar dolar oldu. Rezerv varlıklar ise 34,1 milyar dolar artışla 218,2 milyar dolara çıktı.

Varlık kalemlerinde, doğrudan yatırımlar yüzde 0,5 artışla 75,5 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 0,8 azalarak 146,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 1,3 azalarak 43,4 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler tarafında doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 14,4 artışla 231,3 milyar dolara yükselirken, portföy yatırımları yüzde 12,5 artışla 152,1 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 2 artışla 408,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Özellikle portföy yatırımları altındaki hisse senetleri yükümlülükleri yüzde 26,3 artarak 42,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Merkez Bankası, UYP verilerinin Türkiye'nin dış finansal pozisyonu ve küresel yatırım ilişkilerini izlemede önemli bir gösterge olduğunu belirtti.