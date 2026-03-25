E-ticaret sitelerinin Ramazan ayı raporuna göre; akıllı telefon, LCD TV, tablet ve notebook en çok satılan ürünler oldu. 128-256 GB depolama kapasiteli akıllı telefonlar, 65-77 inç TV'ler öne çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - 2026 yılı Ramazan ayı için 'Teknoloji Alışveriş Raporu' açıklandı.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa'nın hazırladığı alışveriş tercihleri raporuna göre, Ramazan'da akıllı telefon, LCD TV, tablet, notebook ve küçük ev aletleri yüksek ciro katkısıyla öne çıktı.

Akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde liderliği sürdürürken, iş, eğitim ve eğlence dünyasının gözde ürünleri LCD TV, tablet ve notebooklar popülerliklerini korudu.

Akıllı telefon, LCD TV ve robot süpürge önceki aylara göre yüksek bir satış performansı gösterirken, yüksek çözünürlüklü ve büyük ekranlı televizyonlara olan ilgi devam etti.

Akıllı telefonlarda 128 GB ve 256 GB depolama kapasiteli modeller yoğun ilgi görürken, TV'lerde sırasıyla 65, 55, 75 ve 77 inç ekranlar müşterilerin en çok tercih ettikleri ekran boyutları olarak öne çıktı. LCD TV satışlarında ise 75 ekran ve 77 ekran önceki aya göre daha çok tercih edildi.

Ramazanda satış adetlerini artıran diğer ürünler arasında ise tam otomatik espresso makinesi, cep telefonu kılıfı ve hava temizleyici yer aldı.