Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, daha önce kuruluşuna izin verilen Siemens Finansman AŞ'nin faaliyet göstermesine onay verdi. Karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 12 Mart 2026 tarihli ve 11428 sayılı kararıyla, Siemens Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi. Söz konusu karar, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurul, 8 Mayıs 2025 tarihli ve 11212 sayılı kararıyla kuruluşuna onay verilen şirketin, gerekli yasal şartları yerine getirdiğini belirledi. Bu kapsamda şirkete, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde faaliyet izni tanındı.

Verilen izinle birlikte Siemens Finansman AŞ, Türkiye'de finansman şirketi olarak resmen faaliyet göstermeye başlayabilecek.

Şirket, ilgili mevzuat kapsamında kredi ve finansman hizmetleri sunabilecek.