Formerra, devam eden nakliye ve lojistik piyasası baskılarını karşılamak amacıyla ulaşım ek ücreti uygulayacağını duyurdu.

ACCESS Newswire / CLEVELAND, OHIO (İGFA) - Performans malzemeleri dağıtımında lider olan Formerra, Amerika kıtası genelinde nakliye ve lojistik pazarında devam eden maliyet artışlarını (escalation) karşılamak amacıyla bir ulaşım ek ücreti (sürşarj) uygulanacağını duyurdu. 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüm sevkiyatlara teslimat başına 350 dolar ek ücret uygulanacaktır.

Nakliye ve lojistik pazarı; artan dizel fiyatları, sürücü mevcudiyetini etkileyen gelişen düzenleyici gereklilikler, daralan kamyon kapasitesi ve lojistik sektörü genelinde artan işletme giderlerinin etkisiyle yüksek maliyetler yaşamaya devam etmektedir. Sektör öngörüleri, bu baskıların öngörülebilir gelecekte de devam edeceğine işaret etmektedir.

Formerra CEO'su Tom Kelly, 'Müşterilerimiz için güvenilir hizmeti sürdürmek, taşımacılık ortamındaki kalıcı değişimlere uyum sağlamamızı gerektiriyor,' dedi. 'Bu ek ücret, kontrolümüz dışındaki sektör genelindeki maliyet baskılarını yönetirken, müşterilerimizin Formerra'dan beklediği yüksek hizmet seviyelerini sağlamaya devam edebilmemiz için gereklidir.'

Müşterilerin daha fazla bilgi için Formerra temsilcileriyle iletişime geçmeleri rica olunur.

FORMERRA HAKKINDA

Formerra; dünyanın önde gelen polimer üreticilerini sağlık, tüketici, endüstriyel ve mobilite pazarlarındaki binlerce orijinal ekipman üreticisi (OEM - Original Equipment Manufacturer) ve marka sahibiyle buluşturan, mühendislik malzemeleri alanında seçkin bir distribütördür. Teknik ve ticari uzmanlıkla güçlendirilen Formerra; portföy derinliği, tedarik zinciri gücü, endüstri bilgisi, hizmet, lider e-ticaret yetenekleri ve yaratıcılığın benzersiz bir kombinasyonunu sunar. Deneyimli Formerra ekibi, birden fazla sektördeki müşterilerin ürünleri yeni ve daha iyi yollarla tasarlamasına, seçmesine, işlemesine ve geliştirmesine yardımcı olarak daha iyi performans, üretkenlik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik sağlar. Daha fazla bilgi için www.formerra.comadresini ziyaret ediniz.

