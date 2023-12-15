Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotunun 9 Ocak’ta ilk misyonunu gerçekleştireceğini söyledi.

Kacır, X hesabından yaptığı açıklamada, "Albay Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla 9 Ocak'ta başlayacak uzay misyonunda yer alacak." dedi.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında Gezeravcı, 14 gün boyunca uluslararası uzay istasyonunda kalacak ve 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirecek.

ABD’li Axiom Space tarafından düzenlenen misyon, ilk kez bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna götürecek.

Elektronik mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra ABD’de yüksek lisans yapan Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu olarak görev yaptı. Gezeravcı, yılın başlarında düzenlenen TEKNOFEST'te ülkenin ilk astronotu seçildi.