Yandex Türkiye ve ODTÜ'nün geliştirdiği, ülkemizde büyük bir teknoloji şirketi ile akademinin birlikte tasarladığı ilk yapay zeka yüksek lisans programının 2026 başvuruları tamamlandı

İSTANBUL (İGFA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Yandex Türkiye iş birliğinde yürütülen yapay zekâ yüksek lisans programının ikinci dönem başvuruları tamamlandı.

İlk olarak 2025 yılında hayata geçirilen program kapsamında seçilen adaylar, büyük dil modelleri (LLM) dahil olmak üzere yapay zekâ ve makine öğreniminin farklı alanlarına odaklanan iki yıllık yoğun bir eğitim sürecine katılacak. Programın amacı, Türkiye'nin küresel yapay zekâ ekosistemindeki konumunu güçlendirmek ve iş dünyasına hazır nitelikli uzmanlar yetiştirmek olarak öne çıkıyor.

Alexander Popovskiy, yapay zekâ alanında nitelikli insan kaynağına olan talebin hızla arttığını belirterek, ODTÜ'nün akademik gücü ile Yandex'in uygulamalı uzmanlığını bir araya getirdiklerini ifade etti.

ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil ise programın esnek ve güncel bir müfredata sahip olduğunu vurgulayarak, mezunların yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda gerçek veri setleriyle çalışma deneyimi kazanacağını söyledi.

Programda; makine öğrenimi, bilgisayarlı görü, robotik, doğal dil işleme ve veri analitiği gibi alanlarda eğitimler verilirken, Yandex Veri Analizi Okulu eğitmenleri tarafından sunulan dersler özellikle büyük dil modelleri ve MLOps uygulamalarına odaklanıyor.

Katılımcılara aylık burs, bulut bilişim kaynaklarına erişim ve uluslararası konferanslara katılım desteği de sağlanıyor. Ayrıca öğrenciler, Yandex Cup gibi etkinliklerde yer alarak global teknoloji şirketleriyle temas kurma fırsatı elde ediyor.

Programın ikinci döneminde de öğrenciler için yeni eğitim ve etkinliklerin planlandığı bildirildi.