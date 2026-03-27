Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik olarak düzenlenen Çikolata ve Kahve Atölyesi'nde yeni dönem başlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği ve yoğun ilgi gören Çikolata ve Kahve Atölyesi'nin yeni dönemi başlıyor. Program kapsamında katılımcılar, çikolata üretimi ve kahve hazırlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenerek Nehir Çikolata Evi'nde keyifli ve öğretici bir deneyim yaşayacak. Kayıtlar her pazartesi günü sakarya.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

Nehir Çikolata Evi'nde gerçekleştirilecek atölye, kadınlara hem uygulamalı eğitimle yeni beceriler kazandıracak hem de keyifli bir sosyal ortamda üretim ve paylaşım imkânı sunacak.

Atölye programı 18 yaş ve üzeri kadınlara açık olacak. Katılımın sınırlı olduğu programda her katılımcı yalnızca bir kez kayıt yaptırabilecek. Başvurular her pazartesi günü saat 09.00'da sakarya.bel.tr adresi üzerinden alınacak. Programın ilk kayıt tarihi 30 Mart Pazartesi olarak belirlenirken, eğitimler kayıtların ardından salı günleri gerçekleştirilecek.