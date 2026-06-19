Sanatı herkes için ulaşılabilir bir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesini başlattı.

MERSİN (İGFA) - Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar; yetişkinler için 'Eyvah Nadir', çocuklar içinse 'Hayal Dünyası' oyununu sahneleyecek.

Sanatı ve sanatçıyı her zaman destekleyen Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde daha da genişleyen, sanatçı kadrosu ile Mersin'de büyük bir seyirci kitlesi yakalayan Şehir Tiyatrosu, birbirinden güzel oyunları ile sanat sezonu boyunca seyirciden takdir topladı.

Mersin merkeze erişimi kolay olmayan sanatseverleri de düşünen sanatçılar, Mersin'in tüm ilçelerinde seyircilerin ayaklarına kadar giderek temsiller gerçekleştirecek. Şehir Tiyatrosu sanatçılarının oyunları sayesinde, tiyatro kentin dört bir yanına yayılacak.

ÖZMEN: 'TİYATROYU 13 GÜN BOYUNCA MERSİN'İN HER İLÇESİNE TAŞIYACAĞIZ'

Şehir Tiyatrosu olarak 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesine başladıklarını söyleyen Şehir Tiyatrosu oyuncusu ve Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Ceren Özmen; 'Mersin'in 13 ilçesinde 13 gün boyunca, yetişkin oyunumuz 'Eyvah Nadir' ve çocuk oyunumuz 'Hayal Dünyası' ile birlikte 13 temsil vererek projemizi sonlandırmayı düşünüyoruz. Gezici Tiyatro sayesinde; merkez sahnelerimizde bize ulaşmakta zorlanan seyircilerimizin yaşadıkları yerlere konuk olarak, tiyatroyu daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. 13 ilçemizin tamamında tiyatromuzu tanıtmak ve vatandaşlarımıza keyifli yaz akşamları yaşatmayı amaçlıyoruz' sözlerine yer verdi.

Geleneksel meddah oyununu yeniden sahneye taşıyan komedi oyunu 'Eyvah Nadir'in yanı sıra, Karagöz ile Hacivat karakterleriyle kuklayı çocuklar için yeniden sahneye taşıyan 'Hayal Dünyası' oyununu 13 gün boyunca sahneleyeceklerini söyleyen Özmen, 'Her zaman olduğu gibi bu projemizde de bize destek olan ve imkanlarını sunan Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Sanatı Mersin'in her ilçesine taşıyacağız' ifadelerini kullandı.