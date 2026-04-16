Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali, Samsun'dan katılan Sanat Tiyatrosu oyuncusu Yaşar Gündem'in sahnelediği 'Kuvayımilliye Destanı' adlı oyunla devam etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivale Samsun'dan katılan Sanat Tiyatrosu oyuncusu Yaşar Gündem'in Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelediği 'Kuvayımilliye Destanı' isimli oyun tiyatroseverler tarafından beğeniyle izlendi.

KAHRAMANLAR ANLATILDI

Tek kişilik oyunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden yeniden doğmasını sağlayan Kuvayımilliye Destanı anlatıldı. Kuvayımilliye kahramanlarının şiirsel ve tiyatral bir dille anlatıldığı oyun izleyenleri adeta mest etti. Tiyatroseverler, Kuvayımilliye sürecini simgeleyen dekor ve kostümlerin kullanıldığı oyununun her anını merak ve heyecan içerisinde izledi. Oyunun sonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat Şube Müdürü Mustafa Karaosmanoğlu tarafından tiyatrocu Yaşar Gündem'e plaket takdim edildi.