Sultangazi Belediyesi, Yavuz Bülent Bakiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu etkinlileri kapsamında Senegalli Komedyen Musti Kusti’yi ağırladı. Sultangazi Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen stand-up gösterisine ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, sevilen isimleri ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bisikletiyle Türkiye’yi dolaşan ve “Musti Kusti” adıyla tanınan Senegalli komedyen Mouhamed Moustapha Ndiaye, Sultangazililerle bir araya geldi.



Türkiye yolculuğu sırasında yaşadığı ilginç olayları ve unutamadığı anıları kara mizah gösterisiyle sahneye taşıyarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Musti Kusti’ye ilgi yoğun oldu. Gösteri boyunca yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Musti Kusti, kendine özgü sahne performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Etkinlik boyunca salonda kahkaha ve alkış sesleri hiç eksik olmadı.

Türkçe öğrenme serüvenini anlattı

Stand-up gösterisinde Türkçe öğrenme sürecine de yer veren Musti Kusti, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki şive ve konuşma biçimlerinin kendisinde bıraktığı izlenimleri seyircilerle paylaştı. Türkçenin zenginliğine dikkat çeken komedyen, yaptığı şive taklitleriyle herkesi şaşırtmayı başardı. Etkinliğe katılan Sultangazililer, keyifli ve eğlence dolu gösterinin tadını doyasıya çıkardı.