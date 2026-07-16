Ordu'nun gözde turizm merkezlerinden Çambaşı Yaylası, bu hafta sonu ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

ORDU(İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Kaymakamlığı, Kabadüz Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek 23. Geleneksel Kabadüz Çambaşı Yayla Festivali, 18-19 Temmuz tarihlerinde kültür, spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren dopdolu programıyla festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

Festivalin ilk günü olan 18 Temmuz Cumartesi saat 10.30'da yayla tören alanında gerçekleştirilecek açılış programıyla başlayacak. Kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle renk kazanacak etkinliklerde, geleneksel yayla kültürünü yansıtan en güzel peynir, en güzel bal ve en güzel turşu yarışmaları ile büyük heyecana sahne olacak at yarışları ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Festival heyecanı 19 Temmuz Pazar günü de hız kesmeden devam edecek. Gün boyu çocuk oyunları ve animasyon gösterileriyle aileler keyifli vakit geçirirken, sevilen sanatçılar Kahraman İşler, Aslıhan Çiçek, Şenel Gök ve AYNA verecekleri konserlerle Çambaşı Yaylası'nı müzik şölenine dönüştürecek.

DOĞA, KÜLTÜR VE EĞLENCE ÇAMBAŞI'NDA BULUŞACAK

Karadeniz'in eşsiz doğası eşliğinde gerçekleştirilecek festivalde, geleneksel yayla kültürü ile konserler, yarışmalar ve birbirinden renkli etkinlikler bir araya gelecek. Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek programıyla dikkat çeken 23. Geleneksel Kabadüz Çambaşı Yayla Festivali'ne tüm vatandaşlar davet edildi.