Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma'da ikinci Gençlik Merkezi'ni hizmete açtı.

BALIKESİR (İGFA) - Gençlerin modern ve güvenli bir ortamda ders çalışmalarını sağlayacak merkezde robotik kodlamadan, kültür ve sanat etkinliklerine kadar birçok faaliyetin de hayata geçirildiğini söyleyen Akın, 'Balıkesir'imizde de Bandırma'mızda da en büyük gücümüz gençlerimiz.' dedi.

Genç dostu bir şehir hedefiyle 20 ilçenin tümünde gençlik odaklı projelerle öğrencilerin hayatına dokunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'nın ikinci gençlik merkezini hayata geçirdi.

Paşabayır Mahallesi'nde hizmete açılan Bandırma Gençlik Merkezi'nin açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları, meclis üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, daire başkanları, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerine katkı sunması hedeflenen gençlik merkezinde robotik kodlama atölyesinden ders çalışma alanına kadar birçok donanım bulunduğunu söyleyen Akın, 'Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daima yanındayız.' dedi.

'GENÇLERİMİZ İÇİN YAPTIĞIMIZ HER ÇALIŞMA ÇOK KIYMETLİ'

Gençlerin hayallerinin kendisinin hedefi olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, onun ışığıyla, onun birlik ve beraberlik duygusuyla hep birlikte ülkemizi, memleketimizi çok daha ileriye taşıyacaklar. Bu nedenle gençlerimiz için yapılan her çalışma çok kıymetli. Oyun oynayan değil, oyunu kodlayan bir gençlik hedefimizle çalışıyoruz. Gençlerimiz oyun da oynasın ama oyunu da kodlasın. Evlatlarımızın yeteneklerini ortaya çıkartmak için de biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Sadece dünyada değil, ülkemizde de ne büyük cevherler var. Bu cevherleri ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' dedi.