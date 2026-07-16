Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla kent genelindeki marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

GİRESUN (İGFA) - Gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, etiket bilgileri, hijyen koşulları ile iş yerlerinin genel düzeni titizlikle incelendi.

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, yasal işlem sürecinin de uygulanacağı belirtildi.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin temel amacının tüketici haklarını korumak, haksız fiyat uygulamalarının önüne geçmek ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Yetkililer ayrıca, vatandaşların alışveriş sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerinin denetimlerin etkinliğini artıracağını belirterek, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin kent genelinde düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.

Kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelere ise duyarlılıklarından dolayı teşekkür edildi.