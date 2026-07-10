Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte KKTC'ye gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Türkiye tarafından görevlendirilen yangın söndürme helikopterinin hizmete sunulduğunu açıkladı.

KKTC (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirilen ziyaret kapsamında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte KKTC'de temaslarda bulunduklarını belirtti.

Ziyaret kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından KKTC'de görevlendirilen yangın söndürme helikopterinin Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunulduğunu aktaran Yılmaz, helikopterin orman yangınlarıyla mücadelede önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

2,5 ton su atma kapasitesine sahip olan ve yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkan helikopterin, yangın riskinin arttığı dönemlerde KKTC'de görev yaparak yangınlara hızlı müdahale edilmesine destek olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, söz konusu iş birliğinin KKTC'nin doğal zenginliklerinin korunmasına ve yangınla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, çalışmanın Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.