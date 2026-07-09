Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajiç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Balkanlar'daki iş birliği imkanları değerlendirildi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajiç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, Türkiye-Karadağ ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha ileri seviyeye taşınması yönündeki iradeyi vurguladı.

Erdoğan, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayii ve güvenlik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

BALKAN BARIŞ PLATFORMU VURGUSU

Görüşmede, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformun Balkanlar'da sınır güvenliği, enerji ve ulaşım başta olmak üzere birçok ortak meselenin ele alındığı önemli bir iş birliği zemini oluşturmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu'nun bölgede barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile Karadağ arasındaki mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesine yönelik adımlar değerlendirildi.