ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında New York'ta bulunan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Oruç Reis gemisini, NYPD'de görev yapan Türk kökenli polisler ziyaret etti. Heyet, gemi komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Kemal Varlı ile bir araya gelerek gemiyi gezdi.

abdpost / ABD (İGFA) - ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında New York'ta bulunan Türk Deniz Kuvvetleri'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) görev yapan Türk kökenli Amerikan polisleri, milli gemiyi ziyaret ederek görevli Türk personeliyle bir araya geldi. Ziyarete NYPD Dedektifi Egemen Aydın ile Uğur Bek'in de aralarında bulunduğu Türk kökenli polisler katıldı. Heyet, gemiyi gezerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Heyet, ziyaret sırasında Oruç Reis'in komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Kemal Varlı ile de buluşurken, Komutan Varlı, geminin yürüttüğü görevler hakkında bilgi verdi.

NYPD Dedektifi Egemen Aydın, ziyaret sırasında gemide görev yapan hemşehrisi Yunus Küçük ile tanıştı. Giresunlu iki ismin New York'taki bu karşılaşması, ziyaretin dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Dedektif Egemen Aydın, Türk savaş gemisini New York'ta görmekten büyük gurur duyduklarını belirterek, 'Türk kökenli Amerikan polisleri olarak Oruç Reis'i New York sularında görmek bizler için büyük bir onur oldu. Gemide görev yapan personel bizleri son derece sıcak ve samimi bir şekilde karşıladı. Bu ziyaret, meslek hayatımız boyunca unutamayacağımız anlamlı bir hatıra olarak kalacak.' diye konuştu.

NYPD'de görev yapan polis memuru Uğur Bek ise, ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, Türk bayrağını taşıyan milli gemiyi New York'ta ziyaret etmenin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.