Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile bir araya geldi. Görüşmede Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, petrol ve doğal gaz alanındaki iş birliği imkanları ile Kalkınma Yolu Projesi'nin enerji boyutu ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasındaki enerji iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önemli başlıkların değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, görüşmede başta Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı (Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı) olmak üzere petrol ve doğal gaz alanlarında geliştirilebilecek ortak çalışma alanlarının ele alındığını ifade etti.

KALKINMA YOLU'NUN ENERJİ BOYUTU GÜNDEMDE

Mevcut enerji altyapısının daha etkin kullanılması ve yeni bağlantılarla güçlendirilmesinin ortak vizyonun temelini oluşturduğunu belirten Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi'nin yalnızca ticaret ve ulaştırma koridoru değil, aynı zamanda bölgesel bir enerji hattına dönüşmesi hedefiyle çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bakan Bayraktar, Türkiye ve Irak'ın enerji alanındaki iş birliğinin bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacağını vurguladı.

Irak'ta yeni kurulan hükümetle koordinasyon ve yakın iş birliği içinde ilerlemeye önem verdiklerini ifade eden Bayraktar, atılacak somut adımların iki ülke arasındaki enerji ortaklığını daha ileri bir noktaya taşıyacağına inandığını belirtti.

Türkiye ile Irak arasında enerji başta olmak üzere ulaştırma ve ticaret alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.