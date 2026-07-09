4 yıl önce daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye giden 29 yaşındaki Türk aşçı Veli Oğuz'dan yaklaşık 9 aydır haber alınamıyor. Tennessee eyaletinde en son çalıştığı belirtilen genç aşçı için ailesi yetkililerden ve kamuoyundan destek istedi.

Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost / ABD (İGFA)- Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 29 yaşındaki Türk vatandaşı Veli Oğuz, yaklaşık 9 aydır kayıp. Ağrı nüfusuna kayıtlı olan ve çevresinde 'Şef Oğuz' olarak tanınan genç aşçıdan uzun süredir haber alamayan ailesi, yardım çağrısında bulundu.

Ailenin aktardığı bilgilere göre Veli Oğuz, 4 yıl önce daha iyi bir yaşam kurma hayaliyle ABD'ye gitti. Son olarak Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki İstanbul Cafe adlı işletmede çalıştığı belirtilen Oğuz ile yaklaşık dokuz ay önce son kez iletişim kuruldu. O tarihten bu yana kendisine ulaşılamadı.

'BU KEZ HİÇBİR İZ BULUNAMADI'

New York Temsilcisi Yörekli'ye konuşan ağabeyi Selami Oğuz, kardeşinin zaman zaman iş değiştirdiğini ancak çalışkan ve sevilen biri olarak tanındığını söyledi.

Kardeşinin kaybolmadan önce hayatında zor bir dönem geçirdiğini ve bazı kişisel sorunlarla mücadele ettiğini anlatan Oğuz, daha önce de kısa süreliğine kendisinden haber alınamadığını ancak yakınlarının yardımıyla bulunarak yeniden iş hayatına döndüğünü ifade etti. Bu kez ise aradan geçen yaklaşık 9 aya rağmen hiçbir somut iz bulunamamasının aileyi büyük endişeye sürüklediğini dile getirdi.

Kayıp haberinin sosyal medyada yayılmasının ardından aileye farklı eyaletlerden çok sayıda ihbar ulaştı. Selami Oğuz, 'Kimi Miami'de gördüğünü söylüyor, kimi New Jersey'de karşılaştığını iddia ediyor. Ancak bugüne kadar doğrulanabilen hiçbir bilgiye ulaşamadık.' diyerek, her yeni ihbarın önce umut, ardından hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Aile ayrıca bazı kişilerin Veli Oğuz'u gördüğünü öne sürerek para talep ettiğini, bu nedenle dolandırıcılık girişimleriyle de karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Selami Oğuz, Türkiye'nin Miami, New York ve Washington'daki diplomatik temsilcilikleriyle iletişime geçtiklerini ve yetkililerin süreci takip ettiğini söyledi.

Kardeşini bulabilmek için ABD'ye gitmek istediğini belirten Oğuz, vize başvurusunda bulunduğunu, vizesinin çıkması halinde arama çalışmalarını yerinde takip edeceğini kaydetti.

'YETER Kİ SAĞ SALİM BULUNSUN'

Aile, tek isteklerinin Veli Oğuz'un sağ olarak bulunması olduğunu vurguladı. Selami Oğuz, 'Kardeşimiz bulunsun da gerisi önemli değil. Gerekirse tedavisiyle de biz ilgileniriz. Yeter ki hayatta olduğunu bilelim.' ifadelerini kullandı.

Aile, ABD'de 'Şef Oğuz' olarak tanınan Veli Oğuz'u gören veya nerede olduğuna ilişkin doğrulanabilir bilgiye sahip olan kişilerin yetkili makamlarla veya aileyle iletişime geçmesini istedi. Yaklaşık dokuz aydır süren belirsizlik nedeniyle ailenin umutlu bekleyişi ise devam ediyor.