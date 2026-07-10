Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddialar içeren karara tepki göstererek, söz konusu kararın tarihi gerçeklerden uzak ve taraflı bir yaklaşımın ürünü olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız iddialar içerdiği belirtilen karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu kararının 'yok hükmünde' olduğu belirtilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek verildiği ifade edildi. Kararın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik 'asılsız ve kabul edilemez iddialar' içerdiği belirtilen açıklamada, bunun Avrupa Birliği ve özellikle Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesine ilişkin benimsediği taraflı yaklaşımın yeni bir örneği olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesinde tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan uzaklaşan bir tutum sergilemesinin endişe verici olduğu vurgulandı.