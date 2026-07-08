Ankara'da imzalanan yeni anlaşmayla iki NATO müttefiki; savunma, güvenlik, savunma sanayii, siber tehditler ve terörle mücadelede iş birliğini daha da güçlendirecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen temaslarda yeni bir Güvenlik ve Savunma Ortaklığı imzaladı.

İki ülkenin stratejik ortaklığında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen anlaşma; caydırıcılık ve savunma, askerî iş birliği, savunma sanayii ve teknoloji, siber güvenlik, hibrit tehditlerle mücadele, terörle mücadele, sivil hazırlık ve uzay alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini öngörüyor.

Ortaklıkla birlikte Türkiye ve Birleşik Krallık, değişen Avrupa-Atlantik güvenlik ortamına karşı ortak istişare mekanizmalarını güçlendirecek ve NATO'nun savunma kapasitesine yönelik katkılarını artıracak.

İki ülke, güçlü bir NATO ve daha güvenli bir Avrupa hedefi doğrultusunda savunma alanındaki iş birliklerini derinleştirme ve karşılıklı savunma taahhütlerini sürdürme kararlılığını yineledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasındaki Güvenlik ve Savunma Ortaklığına İlişkin Ortak Açıklama



Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, bugün Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi (#NATOsummit) marjında,: pic.twitter.com/u0ysCH8Lex — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 8, 2026