Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Salı günü Pekin'de gerçekleştirdiği Bahar Bayramı teftiş turunu tamamladı. İki gün süren ziyaretler kapsamında Xi'nin temasları, Çin'in yaşlı bakımı, yeni istihdam biçimleri ve kentsel dönüşüm konularına verdiği önemi ortaya koydu. CGTN, söz konusu ziyareti ayrıntılı biçimde ele alarak, bunun kararlı ve halk merkezli bir yönetim anlayışını nasıl yansıttığını ortaya koyuyor: Her adımda, halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve şehirlerin gerçekten insanlara fayda sağlayan yaşam alanları olması hedefleniyor.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - Pekin'deki bir hutongda yer alan küçük bir lokantada mola veren Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, günün menüsünü ve fiyatlarını inceledi; ayrıca yaşlılara yönelik yemek hizmetleri hakkında bilgi aldı. Yakındaki bir bakımevinde ise orada kalanların sağlık kontrolleri, rehabilitasyon programları ve günlük bakım hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı da olan Xi, Çin'in en önemli geleneksel bayramı olan ve yenilenme, sıcaklık ile aile bağlarının güçlenmesini simgeleyen Bahar Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği iki günlük teftiş turu çerçevesinde Salı günü Xicheng Bölgesi'ndeki bir yaşlı bakım hizmetleri bölgesini ziyaret etti.

Xi'nin Pazartesi günü uzun süredir öncelik verdiği teknolojik yenilikleri incelemek üzere bir ulusal bilgi teknolojileri inovasyon parkına gerçekleştirdiği ziyaretin ötesinde, Salı günkü turu Çin'in sosyal refahı ve yaşam koşullarını güçlendirme yönündeki süregelen çabalarını öne çıkardı. Ziyarette özellikle yaşlı bakımı, yeni istihdam biçimlerinde çalışanlara yönelik koruma önlemleri ve kentsel yönetişimin geliştirilmesi konularına odaklanıldı.

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

Başkan Xi'nin ziyaret ettiği yaşlı bakım hizmetleri bölgesi, Pekin'in 2024 yılı yaşam koşullarını iyileştirme girişimlerinin bir parçasını oluşturuyor. 510 metre cepheli bu bölge, kültür merkezi ve yaşlı yaşam apartmanı da dahil olmak üzere 12 hizmet sağlayıcıyı bir araya getirmekte olup engelsiz erişim imkanları ve yaşlı dostu düzenlemelerle donatılmış durumda.

Resmi verilere göre, Çin'de 60 yaş ve üzeri nüfus 320 milyona ulaştı ve toplam nüfusun yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturuyor. Son yıllarda yetkililer, emeklilik kapsamını genişletmek ve toplum temelli yaşlı bakım ağlarını güçlendirmek de dahil olmak üzere nüfusun yaşlanmasına yönelik önlemleri artırdı.

Halihazırda Çin'in temel emeklilik sigortası sistemine katılanların sayısı 1,07 milyarı aşmış durumda ve hak kazanan nüfusun tamamını kapsıyor. Çin'de, ülke genelinde 400 binden fazla yaşlı bakım tesisi ve yaklaşık 8 milyon bakım yatağı bulunuyor. Çin ayrıca evde bakım, toplum temelli hizmetler ve kurumsal bakım hizmetlerini eşgüdüm içinde yürüten bir bakım ağının geliştirilme sürecini hızlandırırken, yaşlı bakımını tıbbi hizmetler ve rehabilitasyon desteğiyle entegre ediyor. Kentsel '15 dakikalık yaşlı bakım hizmet çemberleri' de hayata geçirilmeye başlanıyor.

Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'na (2026-2030) göre ülke, temel yaşlı bakım hizmetlerini daha da genişletecek, kentsel ve kırsal bakım ağlarını güçlendirecek; kamu tesislerinde yaşlı dostu ve engelsiz düzenlemeleri hızlandıracak. Plan ayrıca, yaşlanan nüfusa yönelik sektör ve hizmetlerin geliştirilmesi yoluyla 'gümüş ekonomi'nin büyümesini teşvik etme çağrısında da bulunuyor.

Xi, 'Yaşlılara bakım ve destek sağlamak tüm toplumun ortak sorumluluğudur' diyerek, onların mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmeleri için daha iyi koşullar oluşturulması gerektiğini vurguladı.

YENİ İSTİHDAM BİÇİMLERİ

Xi, yemekhanenin dışında dinlenen üç kurye ile bir araya gelerek onlarla iş yükleri, gelirleri ve tatil planları hakkında konuştu. Kentsel yaşamın işleyişine yaptıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Xi, şehirlerin onlar olmadan işleyemeyeceğini belirterek, yerel yönetimleri yaşam, çalışma ve eğitimle ilgili hizmetler de dahil olmak üzere yeni istihdam biçimlerinde çalışanlara daha iyi destek sağlamaya davet etti.

Resmi verilere göre Çin'de yaklaşık 84 milyon kişi yeni istihdam biçimlerinde çalışıyor ve bunların büyük çoğunluğunu 35 yaş altındakiler oluşturuyor. 30 Kasım 2025 itibarıyla Çin'in yıllık hızlı teslimat hacmi ilk kez 180 milyar paketi aşarak, ülkenin hızla büyüyen platform ekonomisiyle birlikte ortaya çıkan talebin ölçeğini gözler önüne serdi.

Çin'in 15. Beş Yıllık Planı, yüksek nitelikli tam istihdamı temel bir yaşam hedefi olarak belirliyor ve yeni istihdam biçimlerinde çalışanlar için daha güçlü işçi hakları koruması ile daha iyi sosyal güvence sağlanması çağrısında bulunuyor. İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada çalışanların temel hak ve çıkarlarını korumaya yönelik düzenlemelerin hazırlanacağını bildirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YÖNETİŞİM

Xi ayrıca Dongcheng Bölgesi'ndeki Longfusi ticaret bölgesini ziyaret ederek Bahar Bayramı pazarını gezdi ve Yeni Yıl ürünleri satan tezgahları inceledi.

Longfusi, uzun süredir Pekin'in en tanınmış tapınak panayırı mekanlarından biri olarak biliniyor. Son yıllarda bölge, yenileme ve yeniden geliştirme çalışmalarından geçerek geleneksel kültürel unsurları modern tüketim deneyimleriyle harmanlayan bir ticaret bölgesine dönüştürüldü.

Bu proje, Çin'in daha geniş kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesini yansıtıyor. Son yıllarda ülke, eskiyen konut alanları ile yıpranmış yapıların geniş çaplı yenilenmesini teşvik ederek cep parklar ve kentsel yeşil yollar inşa etti; ayrıca tarihi mahalleler, eski yapılar ve endüstriyel miras alanlarını çevreleriyle daha güçlü bir bütünleşme sağlayacak şekilde canlandırdı.

Resmi verilere göre Çin, son beş yılda 220 binden fazla eski konut yerleşimini yenileyerek yaklaşık 39 milyon haneye fayda sağladı. Yalnızca 2025 yılında Çin, 27.100 eski kentsel yerleşimde yenileme projesi başlattı ve 14.000 asansör kurdu. Ülke ayrıca 2025 yılında 4.700'den fazla cep parkı ve 5.800 kilometrenin üzerinde kentsel yeşil yol inşa etti; bunun yanı sıra 156.000 kilometrelik yer altı boru hattı ağını yeniledi.

Xi'nin ziyareti, Çin'in halkın yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen iç politika önceliklerini vurgulamayı sürdürdüğü bir döneme denk geliyor. Xi'nin yaşlı bakımı, istihdam ve yaşam koşullarına verdiği önem, kararlı bir halk merkezli yönetim anlayışını yansıtıyor: Her adım, acil toplumsal ihtiyaçlara odaklanarak şehirlerin gerçekten insanlara fayda sağlayan yaşam alanları olmasını hedefliyor.