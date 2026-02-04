Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, Kahramanmaraş depremlerinin birinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, hazır betonun güvenli yapıların temel unsuru olduğunu vurgularken, depreme dayanıklı şehirler inşa etmenin sadece malzeme değil, tasarım, denetim ve işçilik zincirinin bütünlüğü ile mümkün olduğunu ifade etti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, hazır betonun günümüz modern yapılarında en güvenilir ve denetlenen malzeme olduğunu belirterek, 'Deprem bölgelerinde yapılan teknik incelemeler, Yapı Denetim Sistemi kapsamında standartlara uygun hazır beton kullanılan binaların %99 oranında ayakta kaldığını gösteriyor. Bu, doğru malzeme ve etkin denetimin hayat kurtardığının somut kanıtıdır' dedi.

Işık, yıkılan binaların çoğunun 2000 yılı öncesi standartlarla inşa edildiğine ve denetimsiz yapıldığına dikkat çekerek, sorunun kaynağının standart dışı uygulamalar olduğunu vurguladı.

YAPI GÜVENLİĞİ BİR BÜTÜN

THBB'nin uzun yıllardır uyguladığı Kalite Güvence Sistemi (KGS) ve mevcut yasal denetimlerin beton kalitesini güvence altına aldığını belirten Işık, 'Bir binanın depreme dayanıklılığı sadece beton kalitesiyle sağlanamaz. Zemin etüdü, proje tasarımı, demirin kalitesi ve şantiyedeki işçilik de hayati önem taşır. En yüksek standartta beton kullanılsa bile hatalı uygulama veya uygun olmayan zemin, yapıyı tehlikeye atar' dedi.

Başkan Işık, depreme dayanıklı şehirler için beton üretiminden şantiye uygulamalarına kadar tüm aşamalarda aynı titizliğin gösterilmesi gerektiğini belirterek, 'Güvenli yapı bir zincirdir ve bu zincirin en zayıf halkası kadar sağlamdır' ifadelerini kullandı.

THBB Başkanı, deprem bölgelerinde kullanılacak betonlar ve yeni yapılacak yapıların dayanıklılığı konusunda, üniversite öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 'Hazır Beton ve Depreme Dirençli Yapılar için Akademik Değerlendirme' çalışmasını kamuoyuyla paylaştıklarını açıkladı. Işık, yapıların depreme dayanıklı olabilmesi için tasarım, proje yönetimi, yapım ve denetim ekiplerinin deneyimli ve yetkin mühendislerden oluşmasının kritik olduğunu vurguladı. Başkan Yavuz Işık sözlerini, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için rahmet dileyerek tamamladı ve 'Geçmişin acı tecrübeleri, geleceğin güvenli Türkiye'sine ışık tutmalı' mesajını verdi.