Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2025’te ihracatın yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekoru kırılırken, Türkiye ekonomisi 19 çeyrek üst üste büyüdü.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2 Haziran 2025’te Ankara’da 2025 yılı Mayıs ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı.

Küresel ekonomik daralma ve korumacı politikalara rağmen Türkiye, üst üste 19 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme kaydedilirken, Mayıs’ta ihracat 24,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamına ulaştı.

İhracat yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolar ile ithalat ise yüzde 2,1 artışla 31,3 milyar dolar. oldu. Dış ticaret açığı yüzde 0,1 artışla 6,5 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,3 olarak açıklandı.

Ocak-Mayıs 2025 Döneminde ihracat yüzde 3,5 artışla 110,9 milyar dolar, ithalat ise yüzde 5,7 artışla 152 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı yüzde 12,1 artışla 41,1 milyar dolar oldu.

Bakan Bolat, son 12 ayın verilerini de paylaşırken, ihracatın yüzde 1,9 artışla 265,5 milyar dolara ulaştığını, ithalatın yüzde 1,4 artışla 352,2 milyar dolar olduğunu ve dış ticaret açığının yüzde 0,3 azalışla 86,7 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ekonomik büyümemize katkı sağlayacak tüm enstrümanları etkin şekilde kullanarak; ihracatı artırmaya, cari işlemler açığını azaltmaya ve net pozitif büyümemizi sürdürmeye kararlı olduklarını belirtirken, "Bu hedef doğrultusunda yatırımcılarımız, ihracatçılarımız, iş insanlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. “Türkiye Yüzyılı” ticaretin de yüzyılı olacaktır" dedi.

Bakan Bolat, 2025 yılı Mayıs ayında ihracat yapılan ülke sayısının 169, TL ile ihracat yapan firma sayısının ise 33 bin 101 olduğunu, 2025 yılı Mayıs ayında TL ile yapılan ihracatın ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdiğini kaydetti.