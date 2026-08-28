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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Oran iş birliği ile 2027 Türksoy Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'yi uluslararası projelerle ön plana çıkartacak güçlü çalışmalara imza atılması hedefleniyor.

Toplantıda özellikle kültür, sanat, eğitim ve gastronomi alanında yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulununuldu.

Oran Kayseri Yatırım Destek Ofisi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şekerci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya belediye ve ajans yetkilileri katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre değer katacak kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde Kayseri'de yapılacak etkinliklerin yanı sıra Kayseri'nin ulusal olarak hayata geçirdiği projelerin uluslararası arenaya taşınması amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

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