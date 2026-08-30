Girne Limanı açığında su alan 259 yolcu ve 8 mürettebatlı FİLOJET gemisi için arama kurtarma sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ile K.K.T.C. birimlerinin bölgeye çok sayıda hava ve deniz unsuru sevk edildiğini duyurdu.
ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde olan FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başlaması üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre, gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. İhbarın alınmasının ardından bölgeye çok sayıda deniz ve hava unsuru sevk edildi.
ÇOK SAYIDA YÜZER UNSUR VE HELİKOPTER BÖLGEDE
Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında, K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirildi.
Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.
Girne Açıklarında Su Alan Yolcu Gemisine İlişkin Yürütülen Arama Kurtarma Çalışmaları Hakkında Basın Açıklaması— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 30, 2026
30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne:
DENİZ KUVVETLERİ DE DESTEK VERİYOR
Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6 deniz unsurunun da çalışmalara destek amacıyla görevlendirildiği bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarının ilgili birimler arasında koordinasyon içinde ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı