Girne Limanı açığında su alan 259 yolcu ve 8 mürettebatlı FİLOJET gemisi için arama kurtarma sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ile K.K.T.C. birimlerinin bölgeye çok sayıda hava ve deniz unsuru sevk edildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde olan FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başlaması üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. İhbarın alınmasının ardından bölgeye çok sayıda deniz ve hava unsuru sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YÜZER UNSUR VE HELİKOPTER BÖLGEDE

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında, K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirildi.

Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

Girne Açıklarında Su Alan Yolcu Gemisine İlişkin Yürütülen Arama Kurtarma Çalışmaları Hakkında Basın Açıklaması



30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne: — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 30, 2026

DENİZ KUVVETLERİ DE DESTEK VERİYOR

Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6 deniz unsurunun da çalışmalara destek amacıyla görevlendirildiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının ilgili birimler arasında koordinasyon içinde ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı