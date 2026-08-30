Girne Limanı açığında su alan 259 yolcu ve 8 mürettebatlı FİLOJET gemisi için arama kurtarma sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ile K.K.T.C. birimlerinin bölgeye çok sayıda hava ve deniz unsuru sevk edildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde olan FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başlaması üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

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Bakanlık açıklamasına göre, gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. İhbarın alınmasının ardından bölgeye çok sayıda deniz ve hava unsuru sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YÜZER UNSUR VE HELİKOPTER BÖLGEDE

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında, K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirildi.

Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

DENİZ KUVVETLERİ DE DESTEK VERİYOR

Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6 deniz unsurunun da çalışmalara destek amacıyla görevlendirildiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının ilgili birimler arasında koordinasyon içinde ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı

Kaynak: RSS