Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeğeni ve Londra Türk toplumunun tanınmış isimlerinden Münir Hasan Tatar, Londra'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

İNGİLTERE (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeğeni ve Londra Türk toplumunun tanınmış isimlerinden Münir Hasan Tatar, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı

Palmers Green Mosque'ta kılınan cenaze namazının ardından Tatar'ın naaşı, Trent Park Cemetery'de gözyaşları arasında defnedildi. Törene, KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan ve çok sayıda davetli katıldı.

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Cenaze töreninde konuşan Ersin Tatar, yeğeni Münir Hasan Tatar ile aynı yollardan yürüdüklerini belirterek, onun KKTC'ye bağlılığına ve milli değerlere verdiği öneme dikkat çekti.

Tatar, konuşmasında merhum için rahmet dileyerek ailesine ve sevenlerine sabır temennisinde bulundu.

Merhumun oğlu Serkan Tatar da babasının bilgi ve tecrübesiyle çevresine yol gösteren bir isim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ise Münir Hasan Tatar'ı toplumun müstesna şahsiyetlerinden biri olarak nitelendirerek, anısını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

LONDRA TÜRK TOPLUMUNDA TANINAN BİR İSİMDİ

İngiltere'deki Kıbrıs Türk toplumunun tanınan isimlerinden olan Münir Hasan Tatar, Londra'da faaliyet gösteren M. Tatar & Associates firmasının kurucusu ve sahibiydi.

Uzun yıllar muhasebe ve mali danışmanlık alanında hizmet veren Tatar'ın evli olduğu, bir oğlu ve bir kızı bulunduğu öğrenildi. Tatar'ın, yalnızca mesleki çalışmalarıyla değil, İngiltere'deki Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı destekle de bilindiği belirtildi.