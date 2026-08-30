SpaceX, NASA'nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun Falcon Heavy roketiyle uzaya gönderilmesi için geri sayımın sürdüğünü duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - SpaceX'ten yapılan paylaşımına göre fırlatma, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan 39A Fırlatma Kompleksi'nden gerçekleştirilecek.

Kalkış için hedeflenen saat Doğu Saati ile 07.26 olarak açıklandı. Fırlatma öncesinde hava koşullarının yüzde 50 oranında uygun olması bekleniyor.

ROMAN, EVRENİN SIRLARINI ARAŞTIRACAK

NASA'nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, karanlık enerji ve karanlık madde başta olmak üzere evrenin en büyük gizemlerini araştırmak üzere tasarlandı. Teleskobun, Güneş-Dünya Lagrange Noktası 2'ye (L2) gönderilmesi planlanıyor. Roman'ın geniş görüş alanı sayesinde milyarlarca galaksinin haritalanması, yeni ötegezegenlerin keşfedilmesi ve evrenin genişlemesine ilişkin önemli veriler elde edilmesi hedefleniyor.