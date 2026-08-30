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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen törene katılım yoğun oldu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, resmigeçit öncesinde tören birliklerini denetledi ve vatandaşların bayramını kutladı.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve konuşmalar yapıldı.

KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen resmigeçit töreninde yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen resmigeçit törenine katıldı. Erhürman, tören birliklerini denetleyerek vatandaşların bayramını kutladı.

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