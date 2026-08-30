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Komitenin, üç ülke arasında savunma ve siyasi iş birliğini güçlendirmesi hedeflenirken İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantıda, Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde atılacak adımların ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılacağı duyuruldu.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısının 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı, 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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