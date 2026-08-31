KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Acımız çok büyük' dedi. Üstel, kaptan ve 7 görevlinin gözaltına alındığını belirterek, kazanın tüm yönleriyle soruşturulduğunu açıkladı. Deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları dolayısıyla ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

KKTC (İGFA) - KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olmasıyla yaşanan facianın ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Girne'de oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazanın Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketi olarak tarihe geçtiğini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Üstel, kazanın ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi. Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botunun aktif olarak arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi. Çalışmaların Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye'den gönderilen ekipler, Sahil Güvenlik, Polis Teşkilatı ve Sivil Savunma ekiplerinin koordinasyonunda sürdüğü kaydedildi.

Üstel ayrıca, 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilen ve gemi batığına ulaşma kapasitesine sahip bir arama-kurtarma gemisinin kısa süre içerisinde KKTC'ye ulaşarak çalışmalara katılacağını açıkladı.

'İHMAL VARSA ORTAYA ÇIKARILACAK'

Kazayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığını açıklayan Üstel, gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını duyurdu. Başbakan Üstel, 'Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır' ifadelerini kullandı.

Arama-kurtarma çalışmalarının kayıplara ulaşılana kadar kesintisiz sürdürüleceğini vurgulayan Üstel, 'Havadan, denizden ve denizin altından bütün imkanlarımızla arıyoruz' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DESTEK

KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak taziyelerini ilettiğini ve Türkiye'nin ihtiyaç duyulan her alanda sınırsız destek vermeye hazır olduğunu belirttiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da kazanın ilk anından itibaren KKTC makamlarıyla sürekli istişare halinde olduğunu ifade eden Üstel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisini arayarak taziye dileklerini ilettiğini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ve yetkililerine, arama-kurtarma çalışmalarına verdikleri destek nedeniyle Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLİDİ

Öte yandan KKTC Bakanlar Kurulu, geminin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler ve kayıplar için ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.