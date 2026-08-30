KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasında 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kayıp için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Devlet kurumlarının sahada olduğu ve sürecin takip edildiği belirtildi.

KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kurulan kriz masasıyla sürecin anbean takip edildiğini açıkladı.

Üstel, gemide bulunan toplam 267 kişiden 237'sinin ekipler tarafından kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

DEVLETİN TÜM KURUMLARI SAHADA

Başbakan Üstel, arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarının sahada olduğunu vurguladı. Çalışmaların büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Üstel, gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Üstel, kazada yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi; yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu. Başbakan Üstel, en büyük önceliklerinin kayıp 23 kişiye bir an önce ulaşmak olduğunu kaydederek, kesinleşen bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini söyledi.