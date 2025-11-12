Türkiye, Delhi'de 10 Kasım'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın başkenti Delhi'de 10 Kasım'da gerçekleşen patlamayla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hint halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli duruşunu sürdürdüğü vurgulandı. Bakanlık, küresel terör tehdidiyle mücadelede iş birliği ve dayanışmaya olan bağlılığın da tekrarlandığını ifade etti.